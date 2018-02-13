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В Сети появились изображения Xiaomi Mi 7
В Сети появились изображения, сделанные в графическом редакторе, готовящейся новинки - Xiaomi Mi 7. Смартфон получит дактилоскопический датчик, встроенный под экран.

В Сети появились изображения Xiaomi Mi 7


Источники, знакомые с реальным видом устройства, отметили большое сходство выложенных фотографий. Xiaomi Mi 7 является практически безрамочным телефоном, кроме небольшой полосы вверху, где будут датчики, динамик и фронтальная камера. Судя по фото, основная камера будет сдвоенной. Необычная деталь – сканер отпечатков пальцев находится прямо под экраном. Смартфон обзаведется металлическим корпусом, который будет иметь стеклянную обшивку. Использование металла обусловлено наличием беспроводной зарядки.



Работу гаджета обеспечит Qualcomm Snapdragon 845, будет стоять аккумулятор объемом 4480 мАч. За графику отвечает чип Adreno 630, дисплей имеет 2560 на 1440 точек, оперативной памяти предусмотрено 8 ГБ.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 16:32
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