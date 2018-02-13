Соблюдение диет может привести к ожирению сердца
Специалисты из Оксфордского университета исследовавшие взаимосвязь между соблюдением диеты и состоянием сердца выяснили, что ущемление себя в калорийной пище, которая нужна для работы сердечных мышц могут привести к их дисфункции и дальнейшему ожирению. Таким образом, из-за нехватки обычного количества питательных веществ организм начинает адаптироваться, что приводит к увеличению объема околосердечного жира.
В эксперименте участвовал 21 доброволец возрастом до 52 лет, каждый из которых страдал избыточным весом. Практически 2 месяца они питались порцией пищи в 600-800 калорий дневной нормы, время от времени проходя обследование. Результаты эксперимента показали, что участники заметно потеряли в весе из-за уменьшения объема внутреннего жира, а также снижения жировых запасов печени на 42 %.
Но, как подчеркнули ученые, в связи с мало-калорийностью пищи уровень околосердечного жира подскочил на 44 %, что влечет за собой ухудшение главной задачи сердца – перекачивать кровь.
Исследователи считают, что диеты способствуют борьбе с лишним весом, нормализации артериального давления и уровня сахара в крови. Но что касается сердца, то влияние режима питания только увеличивает количество жировых клеток в мышцах сердца, перешедших с кровью различных участков тела. Однако, этот процесс случается исключительно в «острый период» адаптации к диете. Потом организм привыкает и сердце работает в прежнем режиме.
В эксперименте участвовал 21 доброволец возрастом до 52 лет, каждый из которых страдал избыточным весом. Практически 2 месяца они питались порцией пищи в 600-800 калорий дневной нормы, время от времени проходя обследование. Результаты эксперимента показали, что участники заметно потеряли в весе из-за уменьшения объема внутреннего жира, а также снижения жировых запасов печени на 42 %.
Но, как подчеркнули ученые, в связи с мало-калорийностью пищи уровень околосердечного жира подскочил на 44 %, что влечет за собой ухудшение главной задачи сердца – перекачивать кровь.
Исследователи считают, что диеты способствуют борьбе с лишним весом, нормализации артериального давления и уровня сахара в крови. Но что касается сердца, то влияние режима питания только увеличивает количество жировых клеток в мышцах сердца, перешедших с кровью различных участков тела. Однако, этот процесс случается исключительно в «острый период» адаптации к диете. Потом организм привыкает и сердце работает в прежнем режиме.
Автор: Богданова Ярослава