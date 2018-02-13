Конспирологи в Сети распространяют теорию об "заказном" крушении Ан-148
После крушения в Подмосковье пассажирского борта Ан-148 в Сети начали активно циркулировать теории заговора в связи с тем, кто находился в самолете в момент инцидента. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 11 февраля.
По информации BuzzFeed News, после крушения одни стали утверждать, что в момент ЧП на борту авиалайнера «Саратовских авиалиний» пребывал возможный источник досье на Дональда Трампа. Однако, по словам автора статьи, эта теория является неверной.
Второе ложное утверждение заключалось в том, что на борту присутствовал финансовый директор «Росатома». Напомним, что соответствующая компания на сегодняшний день находится в центре расследования в отношении Uranium One.
В числе возможных присутствующих на борту оказался и профессор университета Гарварда Лоуренс Трайб, обнародовавший на своей странице в Twitter часть теории заговора. Однако запись была быстро удалена из-за неправильного описания ситуации.
Жертвами крушения, произошедшего в Раменском районе Московской области, стал 71 человек. Фрагменты их тел уже найдены и отправлены на экспертизу. Эксперты разбираются в причинах произошедшей трагедии.
По информации BuzzFeed News, после крушения одни стали утверждать, что в момент ЧП на борту авиалайнера «Саратовских авиалиний» пребывал возможный источник досье на Дональда Трампа. Однако, по словам автора статьи, эта теория является неверной.
Второе ложное утверждение заключалось в том, что на борту присутствовал финансовый директор «Росатома». Напомним, что соответствующая компания на сегодняшний день находится в центре расследования в отношении Uranium One.
В числе возможных присутствующих на борту оказался и профессор университета Гарварда Лоуренс Трайб, обнародовавший на своей странице в Twitter часть теории заговора. Однако запись была быстро удалена из-за неправильного описания ситуации.
Жертвами крушения, произошедшего в Раменском районе Московской области, стал 71 человек. Фрагменты их тел уже найдены и отправлены на экспертизу. Эксперты разбираются в причинах произошедшей трагедии.
Автор: Валерия Орлова