Ученые: Инопланетяне три раза пытались связаться с человечеством
Около трёх лет назад телескоп Паркс зафиксировал таинственные сигналы, они сходили от звёздного скопления, расположенного в нескольких миллиардах световых лет от Земли. Всего было предпринято три попытки связаться с человечеством, считают ученые.
Сигналы были получены в 2015 году, их природа была неизвестна. В связи с этим никаких действий астрофизиками не предпринималось. Спустя некоторое время немецкие эксперты зафиксировали импульсы, выделяющие большое количество энергии. В скором времени подобные сигналы были получены британскими учёными из галактики в созвездии Весов, находящегося на удалении от Голубой планеты в 20 световых лет. В третьем случае источником стало излучение света и магнитного поля. Специалисты поясняют, что связывать данные проявления с инопланетянами напрямую не следует. В тоже время происхождение импульсов до конца выяснено не было. Сигналы не являлись обычным шумом, в них прослеживается периодичность.
Ранее, в 70-х годах, в космос послали информацию о человечестве и Земле. Спустя три года пришёл ответ, оказавшийся сложным для восприятия. Он был расшифрован лишь недавно, послание содержало символы «Wow!» и негативную информацию о человечестве.
Сигналы были получены в 2015 году, их природа была неизвестна. В связи с этим никаких действий астрофизиками не предпринималось. Спустя некоторое время немецкие эксперты зафиксировали импульсы, выделяющие большое количество энергии. В скором времени подобные сигналы были получены британскими учёными из галактики в созвездии Весов, находящегося на удалении от Голубой планеты в 20 световых лет. В третьем случае источником стало излучение света и магнитного поля. Специалисты поясняют, что связывать данные проявления с инопланетянами напрямую не следует. В тоже время происхождение импульсов до конца выяснено не было. Сигналы не являлись обычным шумом, в них прослеживается периодичность.
Ранее, в 70-х годах, в космос послали информацию о человечестве и Земле. Спустя три года пришёл ответ, оказавшийся сложным для восприятия. Он был расшифрован лишь недавно, послание содержало символы «Wow!» и негативную информацию о человечестве.
Автор: Семен Зайцев