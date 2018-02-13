В Томской области женщина заявила в полицию на приведение
В понедельник, 12 февраля, в дежурную часть поступило довольно странное заявление от жительницы Томской области. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что в ее доме летают различные предметы. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Сначала стражи порядка подумали, что это шутка. Однако, приехав на место инцидента, они увидели обратное. В доме были разбросаны книги, вещи, валялась мебель, а в стене торчал нож. По словам соседей местной жительницы, подобное происходит уже два дня.
На просторах социальных сетей был обнародован скриншот рапорта, составленного полицией. Исходя из него следует, что вещи продолжали летать и в присутствии правоохранителей. В спальне рядом с ними упал шкаф и книги с полки.
Бороться с этим было принято решение с помощью кадила и креста. В частности, сотрудники полиции пригласили священника, чтобы тот освятил комнату. После обряда стражи порядка остались ночевать в этой квартире, жильцов они попросили на время съехать, ведь в семье растет маленький ребенок.
В МВД Томской области подтвердили, что по факту случившегося проводится проверка.
Сначала стражи порядка подумали, что это шутка. Однако, приехав на место инцидента, они увидели обратное. В доме были разбросаны книги, вещи, валялась мебель, а в стене торчал нож. По словам соседей местной жительницы, подобное происходит уже два дня.
На просторах социальных сетей был обнародован скриншот рапорта, составленного полицией. Исходя из него следует, что вещи продолжали летать и в присутствии правоохранителей. В спальне рядом с ними упал шкаф и книги с полки.
Бороться с этим было принято решение с помощью кадила и креста. В частности, сотрудники полиции пригласили священника, чтобы тот освятил комнату. После обряда стражи порядка остались ночевать в этой квартире, жильцов они попросили на время съехать, ведь в семье растет маленький ребенок.
В МВД Томской области подтвердили, что по факту случившегося проводится проверка.
Автор: Валерия Орлова