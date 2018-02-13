Ученые: Разработан портативный детектор наркотиков
Ученые и студенты из Международного университета Флориды, разработали и запатентовали набор, который позволит полиции оперативно и с высокой точностью определить наличие наркотиков в организме. Для этого понадобится провести несложный анализ. Об этом сообщили авторы исследования.
Стражи порядки смогут проводить анализы прямо на улице, для них потребуется только образец слюны. Другие эксперименты позволят проверить состав наркотического средства. Если это действительно запрещенное вещество система светиться синим цветом.
По словам ученых, перед ними стоит непростая задача, ведь приходится искать крупицу наркотиков, растворенную в бассейне. Сложность заключается еще и в том, что в слюне присутствуют белки и соли, отличающиеся у всех людей. Несмотря на это, исследователи разработали портативный молекулярный сенсор.
Традиционные способы определения наличия наркотиков в организме являются дорогими и требуют значительного количества времени. Разработка американских ученых отличается дешевизной и оперативностью предоставленных результатов.
Стражи порядки смогут проводить анализы прямо на улице, для них потребуется только образец слюны. Другие эксперименты позволят проверить состав наркотического средства. Если это действительно запрещенное вещество система светиться синим цветом.
По словам ученых, перед ними стоит непростая задача, ведь приходится искать крупицу наркотиков, растворенную в бассейне. Сложность заключается еще и в том, что в слюне присутствуют белки и соли, отличающиеся у всех людей. Несмотря на это, исследователи разработали портативный молекулярный сенсор.
Традиционные способы определения наличия наркотиков в организме являются дорогими и требуют значительного количества времени. Разработка американских ученых отличается дешевизной и оперативностью предоставленных результатов.
Автор: Валерия Орлова