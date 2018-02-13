Диетолог: Для фигуры вредны блины со сладкими и жирными наполнителями
Главный диетолог столицы Антонина Стародубова поделилась секретами, как не набрать лишний вес во время Масленицы. Сотрудник московского Департамента здравоохранения рассказала, что для фигуры очень вредны блины со слишком сладкими и жирными наполнителями. Особенно запрет касается людей с избыточным весом и сахарным диабетом.
На этой недели многие россияне будут лакомиться блинчиками в рамках наступившей Масленицы. Антонина Стародубова предупреждает, что можно принести вред здоровью, если злоупотреблять сладким в эти дни. Московский диетолог советует употреблять в пищу блинчики с начинками, которые способны повысить питательную ценность продукта, передает Life. Специалист привела в пример фруктово-ягодную начинку, наполнитель из нежирной говядины, отварных индейки или курицы, начинку из отварных овощей или творога.
Для тех людей, которые страдают от избыточного веса или болезней кишечника и желудка, противопоказаны жирные и сладкие наполнители блинчиков. Из фруктов и овощей для начинки следует отдать предпочтение банану, клюкве, яблоку, изюму, ананасу, чернике, морковке или тыкве. С осторожностью любителям блинов следует отнестись к лакомству с припёком, так как их нужно употреблять сразу после приготовления.
На этой недели многие россияне будут лакомиться блинчиками в рамках наступившей Масленицы. Антонина Стародубова предупреждает, что можно принести вред здоровью, если злоупотреблять сладким в эти дни. Московский диетолог советует употреблять в пищу блинчики с начинками, которые способны повысить питательную ценность продукта, передает Life. Специалист привела в пример фруктово-ягодную начинку, наполнитель из нежирной говядины, отварных индейки или курицы, начинку из отварных овощей или творога.
Для тех людей, которые страдают от избыточного веса или болезней кишечника и желудка, противопоказаны жирные и сладкие наполнители блинчиков. Из фруктов и овощей для начинки следует отдать предпочтение банану, клюкве, яблоку, изюму, ананасу, чернике, морковке или тыкве. С осторожностью любителям блинов следует отнестись к лакомству с припёком, так как их нужно употреблять сразу после приготовления.
Автор: Ирина Доброва