США создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны-51
США планируют создать флот бомбардировщиков-невидимок - новое поколение самолётов B-21 Raider с технологий Stels, это возможно путём заморозки проекта стратегических Rockwell B-1 Lancer и B-2 Spirit. В Зоне-51 возвели ангар и построили взлётную полосу.
Шаги, которые в скором времени намерен предпринять Пентагон, позволят высвободить денежные ресурсы, необходимые для поддержки программы B-21 Raider. Самолёт данного типа предназначен для глубокого проникновения на территорию условного противника. Летательный аппарат оснастят новейшими технологиями, бомбардировщик в пятом поколении представляет собой доработанную версию В-2, созданного по схеме «летающее крыло». Он способен нести термоядерные разделяющиеся боеголовки. О технических характеристиках бомбардировщика не сообщается.
По информации BBC, военные хотят закупить самолёты и периферийное оборудование на 80 млн долларов. Ранее, в декабре 2017 года, во всемирной сети проинформировали об активности в районе Зоны 51 - секретной военной базе в штате Невада, это может указывать на испытания В-21 Raider.
Шаги, которые в скором времени намерен предпринять Пентагон, позволят высвободить денежные ресурсы, необходимые для поддержки программы B-21 Raider. Самолёт данного типа предназначен для глубокого проникновения на территорию условного противника. Летательный аппарат оснастят новейшими технологиями, бомбардировщик в пятом поколении представляет собой доработанную версию В-2, созданного по схеме «летающее крыло». Он способен нести термоядерные разделяющиеся боеголовки. О технических характеристиках бомбардировщика не сообщается.
По информации BBC, военные хотят закупить самолёты и периферийное оборудование на 80 млн долларов. Ранее, в декабре 2017 года, во всемирной сети проинформировали об активности в районе Зоны 51 - секретной военной базе в штате Невада, это может указывать на испытания В-21 Raider.
Автор: Семен Зайцев