"Росконтроль" нашел в курятине сальмонеллу, листерию и антибиоткики
«Росконтроль» проверил куриные сердечки, продающие в магазинах «Петруха», «Мираторг», «Петелинка», «Ясные зори», «Белая птица». Результаты анализа показали, что они являются очень опасными и некачественными, поскольку в них содержится сальмонелла, листерия и антибиотики.
Сальмонела провоцирует развитие заболевания сальмонеллез, которое в первую очередь поражает желудочно-кишечный тракт. В частности, у человека повышается высокая температура, появляются боли в животе, а также рвота. Что касается листерии, то она провоцирует инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и лимфоидную ткань.
Кишечную палочку обнаружили в сердечках под марками «Белая птица», «Петруха» и «Мираторг». Однако ее присутствие никак не нормируется, поэтому этот факт нельзя принимать за нарушение.
Антибиотики способны подавлять бактерии в организме человека, причем, как плохие, так и полезные. Кроме этого, развивается привыкание к лекарственным препаратам, которые впоследствии становятся менее действенными.
Сальмонела провоцирует развитие заболевания сальмонеллез, которое в первую очередь поражает желудочно-кишечный тракт. В частности, у человека повышается высокая температура, появляются боли в животе, а также рвота. Что касается листерии, то она провоцирует инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и лимфоидную ткань.
Кишечную палочку обнаружили в сердечках под марками «Белая птица», «Петруха» и «Мираторг». Однако ее присутствие никак не нормируется, поэтому этот факт нельзя принимать за нарушение.
Антибиотики способны подавлять бактерии в организме человека, причем, как плохие, так и полезные. Кроме этого, развивается привыкание к лекарственным препаратам, которые впоследствии становятся менее действенными.
Автор: Валерия Орлова