Ученые: Для здоровья кошек полезны пищевые головоломки
Американские ученые из Калифорнийского университета пришли к выводам, что нахождение кошек взаперти может привести к значительным проблемам со здоровьем. Дело в том, что по природе домашние животные охотники, поэтому поддерживать этот инстинкт помогут пищевые головоломки.
Жизнь кошек в «четырех стенах» является для них серьезным испытанием. Такой образ жизни животных может привести к ожирению, проявлениям агрессии, диабету и заболеваниям мочевыводящих путей. Поэтому ученые из США говорят о пользе пищевых головоломок, благодаря которым домашние питомцы могут ощутить себя охотниками. Такая добыча пищи делает кошек более активными и менее требовательными к хозяевам.
Производители создали специальные гаджеты, которые заставляют домашних любимцев «поработать за еду». Существуют стационарные (доска со специальными ячейками, которой надо научиться управлять, чтобы добыть пищу) и подвижные (пластиковый шар с несколькими дырками, который кошки катают носом) устройства.
Ученым известны свыше 30 случаев, когда благодаря пищевым головоломкам решались проблемы со здоровьем кошек и их агрессивным поведением.
Жизнь кошек в «четырех стенах» является для них серьезным испытанием. Такой образ жизни животных может привести к ожирению, проявлениям агрессии, диабету и заболеваниям мочевыводящих путей. Поэтому ученые из США говорят о пользе пищевых головоломок, благодаря которым домашние питомцы могут ощутить себя охотниками. Такая добыча пищи делает кошек более активными и менее требовательными к хозяевам.
Производители создали специальные гаджеты, которые заставляют домашних любимцев «поработать за еду». Существуют стационарные (доска со специальными ячейками, которой надо научиться управлять, чтобы добыть пищу) и подвижные (пластиковый шар с несколькими дырками, который кошки катают носом) устройства.
Ученым известны свыше 30 случаев, когда благодаря пищевым головоломкам решались проблемы со здоровьем кошек и их агрессивным поведением.
Автор: Ирина Доброва