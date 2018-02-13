Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018
exclusive / Технологии

Воронежский концерн «Созвездие» в 2018 году начнет выпускать наушники-радиостанцию
Завод «Луч», расположенный в Тверской области, который входит в состав концерна «Созвездие», разработал уникальную гарнитуру. Она получила цифровую радиостанцию, способную обеспечить надежную связь в радиусе до 500 метров.

Воронежский концерн «Созвездие» в 2018 году начнет выпускать наушники-радиостанцию


Разработчики наградили девайс системой защиты слуха от акустических ударов. Кроме этого, ее сможет использовать небольшая группа людей (максимум 15 человек).

По словам специалистов, изделие будет полезно службам МЧС при ликвидации последствий ЧС, охранным структурам и строительным компаниям. По некоторым параметрам у гарнитуры воронежского концерна отсутствуют аналоги в России и за рубежом. Разработка сможет функционировать даже в «полевых условиях», поскольку они выдерживает влияние осадков, перепады и возможные температурные перепады.

В состав гарнитуры входит передатчик радиостанции, способный обеспечить мощность сигнала до 200 мВт. Изделие также улучшает качество передачи речи и позволяет защищать передаваемые сведения. В будущем гарнитура получит модуль GPS/ ГЛОНАСС. Планируется, что устройство запустят в серию в этом году.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 22:40
Читайте также
Елена Исинбаева родила сына
Федерация бобслея России заявила о халатности МОК
Эксперты рассказали об экстренных подарках на 14
Аналитик Bloomberg предсказал падение курса
Астрологи рассказали о влиянии на людей затмения
«Яндекс» назвал самые распространенные подарки ко
Конспирологи в Сети распространяют теорию об
Сбербанк погасит кредиты погибших в крушении
"Росконтроль" нашел в курятине сальмонеллу,
Операцию ЧВК Вагнера против группировки «Тахрир
Россельхозбанк увеличил прибыль в 3,5 раза по
Минэнерго ожидает в 2018 году стоимость нефти $60
Добавление комментария
Последние новости
14.02, 10:41 Бурятские КВНщики представили предвыборный видеоролик по
14.02, 10:32 Автомобили Skoda Octavia попали под отзыв в России
14.02, 10:25 «ВКонтакте» в День святого Валентина проверят
14.02, 10:21 Елена Исинбаева родила сына
14.02, 10:17 На День всех влюблённых Волочкова похвасталась
14.02, 10:09 Презентован кроссовер BMW X4 нового поколения
14.02, 09:59 В Астраханской области авто с парома упало в реку
14.02, 09:55 Федерация бобслея России заявила о халатности МОК из-за
14.02, 09:53 Росавиация: Проблемы, ставшие причиной аварии Ан-148,
14.02, 09:45 У Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна не было свадьбы
14.02, 09:39 Над Венгрией замечен странный НЛО
14.02, 09:35 В США вертолет разбился после столкновения с лосем
14.02, 09:34 В Липецке арестовали 34-летнего «потрошителя»
14.02, 09:34 Эксперты рассказали об экстренных подарках на 14 февраля
14.02, 09:24 В Петербурге отец три года домогался дочери
14.02, 09:22 Седан Nissan Teana-2019 презентуют в марте
14.02, 09:15 Миллионы смартфонов на Android майнят криптовалюту для
14.02, 09:07 Специалисты назвали автомобили, которые можно выгодно
14.02, 09:03 Самая мощная версия кроссовера Maserati Levante GTS
14.02, 08:57 Кети Топурия и Гуф опубликовали нежное совместное фото