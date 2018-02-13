Воронежский концерн «Созвездие» в 2018 году начнет выпускать наушники-радиостанцию
Завод «Луч», расположенный в Тверской области, который входит в состав концерна «Созвездие», разработал уникальную гарнитуру. Она получила цифровую радиостанцию, способную обеспечить надежную связь в радиусе до 500 метров.
Разработчики наградили девайс системой защиты слуха от акустических ударов. Кроме этого, ее сможет использовать небольшая группа людей (максимум 15 человек).
По словам специалистов, изделие будет полезно службам МЧС при ликвидации последствий ЧС, охранным структурам и строительным компаниям. По некоторым параметрам у гарнитуры воронежского концерна отсутствуют аналоги в России и за рубежом. Разработка сможет функционировать даже в «полевых условиях», поскольку они выдерживает влияние осадков, перепады и возможные температурные перепады.
В состав гарнитуры входит передатчик радиостанции, способный обеспечить мощность сигнала до 200 мВт. Изделие также улучшает качество передачи речи и позволяет защищать передаваемые сведения. В будущем гарнитура получит модуль GPS/ ГЛОНАСС. Планируется, что устройство запустят в серию в этом году.
Разработчики наградили девайс системой защиты слуха от акустических ударов. Кроме этого, ее сможет использовать небольшая группа людей (максимум 15 человек).
По словам специалистов, изделие будет полезно службам МЧС при ликвидации последствий ЧС, охранным структурам и строительным компаниям. По некоторым параметрам у гарнитуры воронежского концерна отсутствуют аналоги в России и за рубежом. Разработка сможет функционировать даже в «полевых условиях», поскольку они выдерживает влияние осадков, перепады и возможные температурные перепады.
В состав гарнитуры входит передатчик радиостанции, способный обеспечить мощность сигнала до 200 мВт. Изделие также улучшает качество передачи речи и позволяет защищать передаваемые сведения. В будущем гарнитура получит модуль GPS/ ГЛОНАСС. Планируется, что устройство запустят в серию в этом году.
Автор: Валерия Орлова