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Евгений Петросян поделился с подписчиками снимком дизайнерской "котошляпы"
Знаменитый российский артист, писатель и участник юмористических телепередач «Аншлаг» и «Кривое зеркало» Евгений Петросян на днях поделился снимком в личном микро-блоге Instagram, на котором предстал в черной классической шляпе с декором в виде кошачьих ушей. Подписчики юмориста остались в недоумении от выбранного им образа.

Евгений Петросян поделился с подписчиками снимком дизайнерской "котошляпы"


Кое-кому показалось, что это и вовсе рога на шляпе, а некоторым они показались симпатичными. Поэтому Петросян объяснил, что дизайн шляпки создал известный немецкий модельер Карл Лагерфельд, посвятивший коллекцию любимой кошке бирманской породы Шупетт. Пост Петросяна очень быстро набрал больше 14 тысяч просмотров. Поклонники артиста стали замечать, что он чаще стал появляться в одежде дорогих брендов.

Так, уже в январе нынешнего года Петросян похвастался своим поклонникам новым приобретением – моделью дождевого пальто из капсульной линейки российского дизайнера Гоши Рубчинского. Юморист тогда выложил в Сеть видеоролик с примерки, на которой он удивился интересной формой дизайнерского изделия.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 20:50
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