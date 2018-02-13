В МАК назвали предварительные причины крушения Ан-148
Представители МАК обнародовали первые заключения после расшифровки черного ящика потерпевшего крушение Ан-148. Сообщается, что причиной катастрофы могли послужить ошибочные данные о скорости. Их неправильно определили обледеневшие датчики.
По словам специалистов, внештатная ситуация на воздушном судне «Саратовских авиалиний» произошла спустя 2,5 минуты после старта из «Домодедово». В этот момент аваиалайнер пребывал на высоте 1300 метров.
Авиакатастрофа произошла в минувшее воскресенье, 11 февраля. Она унесла жизни 71-го человека.
По словам специалистов, внештатная ситуация на воздушном судне «Саратовских авиалиний» произошла спустя 2,5 минуты после старта из «Домодедово». В этот момент аваиалайнер пребывал на высоте 1300 метров.
Авиакатастрофа произошла в минувшее воскресенье, 11 февраля. Она унесла жизни 71-го человека.
Автор: Валерия Орлова