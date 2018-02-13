Американские ученые доказали преимущество онлайн-обучения
Американские ученые доказали, что использование графически привлекательных образовательных программ в онлайн-обучении гораздо эффективнее классических уроков. Процент усваиваемой информации увеличивается в несколько раз.
Ученые из Университета Орегона создали интерактивные образовательные программы и протестировали их на 2,3 тыс. учеников в 13 школах США. Перед проведением эксперимента они провели контрольный замер знаний испытуемых. Такие онлайн-уроки позволяют делать заметки, изучать различные видеозаписи, участвовать в обучающих играх, проводить различные эксперименты, общаться с другими учениками, таким образом, все происходит в интерактивном режиме.
Результаты исследования обнадеживают: в точных науках ученики запомнили 18% информации, а после гуманитарных предметов получилось усвоить 15% материала. Для сравнения, другие ученики занимались, читая обычные учебники и в результате только 5% от прочитанного смогли повторить. Ученые утверждают, что такие технологии обучения помогут детям, которым тяжело понять точные науки, ведь это даст им возможность получить перспективные профессии.
Ученые из Университета Орегона создали интерактивные образовательные программы и протестировали их на 2,3 тыс. учеников в 13 школах США. Перед проведением эксперимента они провели контрольный замер знаний испытуемых. Такие онлайн-уроки позволяют делать заметки, изучать различные видеозаписи, участвовать в обучающих играх, проводить различные эксперименты, общаться с другими учениками, таким образом, все происходит в интерактивном режиме.
Результаты исследования обнадеживают: в точных науках ученики запомнили 18% информации, а после гуманитарных предметов получилось усвоить 15% материала. Для сравнения, другие ученики занимались, читая обычные учебники и в результате только 5% от прочитанного смогли повторить. Ученые утверждают, что такие технологии обучения помогут детям, которым тяжело понять точные науки, ведь это даст им возможность получить перспективные профессии.
Автор: Северов Андрей