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В Башкирии найдено обглоданное дикими зверями тело мужчины
В Башкирии было найдено тело мужчины, обглоданное дикими зверями. Труп лежал в лесополосе на территории Иглинского района республики. Сведения подтвердили в СК РФ по региону.


В Башкирии найдено обглоданное дикими зверями тело мужчины


Тело мужчины было обнаружено сотрудниками полиции примерно в двух километрах от небольшого населенного пункта Урман. На вид погибшему не более 25-ти лет. В ходе предварительного осмотра было установлено, что смерть мужчины наступила не менее месяца тому назад. Установить личность погибшего затрудняет состояние бездыханного тела, поскольку оно полностью обглодано дикими животными.

По факту случившегося проводится проверка. После ее завершения будет принято процессуальное решение.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:50
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