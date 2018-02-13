В МАК озвучили хронику падения Ан-148 в Подмосковье
Специалисты МАК изучили "черный ящик" и предоставили предварительную хронику падения Ан-148 в Подмосковье. Как удалось выяснить, вероятной причиной трагедии стало заледенение двигателя.
Так, ЧП случилось через 2 с половиной минуты после взлета самолета на высоте 1300 метров. Скорость Ан-148 в тот момент составляла порядка 470 км/час. Тогда выяснилось, что командир экипажа и 2-й пилот получают разные данные о скорости летательного аппарата. Примерно через полминуты разница составляла порядка 30 км/час, а после сработала сигнализация.
Еще через 50 секунд, после того, как Ан-148 поднялся на высоту 2 км, датчики вновь показали неверные результаты. Нештатная ситуация заставила пилотов отключить автопилот. Через 34 секунды один из датчиков показал скорость 540 км/час, второй - 0 км/час. После первый резко начал снижать скорость до 200 км/час.
Тогда, судя по предварительным данным, пилоты приняли решение пойти на снижение чтобы выяснить причину неисправности. Но самолет на скорость порядка 800 км/час врезался в землю.
Так, ЧП случилось через 2 с половиной минуты после взлета самолета на высоте 1300 метров. Скорость Ан-148 в тот момент составляла порядка 470 км/час. Тогда выяснилось, что командир экипажа и 2-й пилот получают разные данные о скорости летательного аппарата. Примерно через полминуты разница составляла порядка 30 км/час, а после сработала сигнализация.
Еще через 50 секунд, после того, как Ан-148 поднялся на высоту 2 км, датчики вновь показали неверные результаты. Нештатная ситуация заставила пилотов отключить автопилот. Через 34 секунды один из датчиков показал скорость 540 км/час, второй - 0 км/час. После первый резко начал снижать скорость до 200 км/час.
Тогда, судя по предварительным данным, пилоты приняли решение пойти на снижение чтобы выяснить причину неисправности. Но самолет на скорость порядка 800 км/час врезался в землю.
Автор: Екатерина Кузнецова