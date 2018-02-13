Mercedes-Benz презентовал рестайлинговый Maybach S-Class
Рестайлинговый Maybach S-Class, который презентовал недавно Mercedes-Benz, может похвастаться двухцветной опциональной окраской кузова. Автолюбителей порадовала ультрароскошная и удлиненная версия флагманского седана.
По словам представителей Mercedes-Benz, новая модель доступна в девяти цветовых сочетаниях. Для темных оттенков Maybach S-Class предусмотрено двойное особое лакирование кузовной части, которое идеально дополнят полировка и ручная шлифовка. Благодаря этим особенностям цвета рестайлингового седана отличаются особой глубиной.
Производитель оснастил Maybach S-Class новой радиаторной решеткой, особенностью которой являются вертикальные линии, похожие на «полосатые костюмы». Порадует автолюбителей и интерьер новой модели. Теперь салон седана может быть выполнен в бежево-черном или коньячно-коричневом сочетаниях. При этом нити для прострочки предлагаются в медном, платиновом или золотом вариантах.
Рестайлинговый седан имеет два силовых агрегата: канонический двигатель V12 на 6 литров, который выдает 630 «лошадок» при 1 000 Нм, и мотор V8 на 4 литра, генерирующий 469 лошадиных сил. Мировая презентация новинки запланирована в начале весны на Женевском мотор-шоу.
По словам представителей Mercedes-Benz, новая модель доступна в девяти цветовых сочетаниях. Для темных оттенков Maybach S-Class предусмотрено двойное особое лакирование кузовной части, которое идеально дополнят полировка и ручная шлифовка. Благодаря этим особенностям цвета рестайлингового седана отличаются особой глубиной.
Производитель оснастил Maybach S-Class новой радиаторной решеткой, особенностью которой являются вертикальные линии, похожие на «полосатые костюмы». Порадует автолюбителей и интерьер новой модели. Теперь салон седана может быть выполнен в бежево-черном или коньячно-коричневом сочетаниях. При этом нити для прострочки предлагаются в медном, платиновом или золотом вариантах.
Рестайлинговый седан имеет два силовых агрегата: канонический двигатель V12 на 6 литров, который выдает 630 «лошадок» при 1 000 Нм, и мотор V8 на 4 литра, генерирующий 469 лошадиных сил. Мировая презентация новинки запланирована в начале весны на Женевском мотор-шоу.
Автор: Ирина Доброва