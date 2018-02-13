Новосибирские ученые снимают «термофильмы» о людях с помощью тепловой технологии
Ученые освоили новую технологию, она позволяет снимать «термофильмы». Телевизор помогает выявлять патологии кровообращения и дыхания, позволяет изучать системную реактивность человеческого организма путём обследования.
Оборудование функционирует в инфракрасном световом диапазоне, данную возможность можно использовать для ранней диагностики заболеваний. Авторами разработки являются ученые Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова (Новосибирск). Прибор позволяет осуществлять съемку при частоте 100 кадров в секунду. Тепловизоры применяются в медицине с 90-х годов, в большей части клиник мира предпочтение отдаётся именно статическим изображениям. Тепловидение эффективно при обследовании детей, их невозможно заставить усидеть на месте. Новый метод ранее был успешно испытан на животных и людях, он позволяет осуществлять мониторинг лёгочного дыхания.
Разрабатывается совместная математическая обработка данных, получаемых в синхронном режиме по разным измерительным каналам. Речь идёт о температуре тела, частоте сердечных сокращений, дыхании и других характеристиках организма.
Оборудование функционирует в инфракрасном световом диапазоне, данную возможность можно использовать для ранней диагностики заболеваний. Авторами разработки являются ученые Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова (Новосибирск). Прибор позволяет осуществлять съемку при частоте 100 кадров в секунду. Тепловизоры применяются в медицине с 90-х годов, в большей части клиник мира предпочтение отдаётся именно статическим изображениям. Тепловидение эффективно при обследовании детей, их невозможно заставить усидеть на месте. Новый метод ранее был успешно испытан на животных и людях, он позволяет осуществлять мониторинг лёгочного дыхания.
Разрабатывается совместная математическая обработка данных, получаемых в синхронном режиме по разным измерительным каналам. Речь идёт о температуре тела, частоте сердечных сокращений, дыхании и других характеристиках организма.
Автор: Семен Зайцев