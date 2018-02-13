В Новосибирске девушка и парень упали с Бугринского моста
В Новосибирске с Бургинского моста упали парень и девушка. Инцидент произошел во вторник, 13 февраля, около четырех часов дня по местному времени.
Очевидцы случившегося вызвали спасателей, полицию и медиков на место инцидента. Сотрудники МЧС первой вытащили из воды девушку, которая сообщила, что где-то рядом должен находиться ее парень. Спасатели увидели черный капюшон, потянув за него, они обнаружили молодого человека, не подававшего признаков жизни. На суше медики проводили реанимационные мероприятия, но пострадавший все равно скончался.
Что касается девушки, то ее госпитализировали. О состоянии здоровья пострадавшей ничего не сообщается. По факту случившегося полиция проводит проверку.
Очевидцы случившегося вызвали спасателей, полицию и медиков на место инцидента. Сотрудники МЧС первой вытащили из воды девушку, которая сообщила, что где-то рядом должен находиться ее парень. Спасатели увидели черный капюшон, потянув за него, они обнаружили молодого человека, не подававшего признаков жизни. На суше медики проводили реанимационные мероприятия, но пострадавший все равно скончался.
Что касается девушки, то ее госпитализировали. О состоянии здоровья пострадавшей ничего не сообщается. По факту случившегося полиция проводит проверку.
Автор: Валерия Орлова