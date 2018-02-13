Анджелина Джоли завершает карьеру актрисы ради политики
Фанаты известной актрисы и многодетной матери Анджелины Джоли оказались шокированы новостью о том, что она намерена завершить профессиональную карьеру. В место съёмок знаменитость планирует заниматься политикой.
В зарубежном издании New Idea обнародован материал, в котором представители СМИ рассказали, что Анджелина Джоли в скором времени прекратит сниматься в фильмах, чтобы посвятить все время политической деятельности. Предварительно сообщается, что артистка из Лос-Анджелеса переедет в Лондон, чтобы занять пост консультанта по вопросам беженцев в правительстве Великобритании.
По мнению СМИ, на такой шаг Джоли решилась, поскольку развод с Брэдом Питтом стал для нее очень трудным периодом в жизни. В частности, у актрисы нет больше сил сниматься в кино, поскольку на работе она часто встречается с экс-супругом.
В зарубежном издании New Idea обнародован материал, в котором представители СМИ рассказали, что Анджелина Джоли в скором времени прекратит сниматься в фильмах, чтобы посвятить все время политической деятельности. Предварительно сообщается, что артистка из Лос-Анджелеса переедет в Лондон, чтобы занять пост консультанта по вопросам беженцев в правительстве Великобритании.
По мнению СМИ, на такой шаг Джоли решилась, поскольку развод с Брэдом Питтом стал для нее очень трудным периодом в жизни. В частности, у актрисы нет больше сил сниматься в кино, поскольку на работе она часто встречается с экс-супругом.
Автор: Валерия Орлова