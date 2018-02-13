Наушники IQbuds подавляют шум и помогают расслышать собеседника
Инженеры компании Nuheara создали наушники модели IQbuds, они позволяют подавлять шум, при этом можно общаться с собеседником, расслышав его. Это стало возможным благодаря использованию передовых технологий и алгоритмов.
При использовании наушников имеется возможность регулировать громкость собеседника, она увеличивается, параллельно заглушаются все посторонние звуки. Изделие IQbuds было протестировано в достаточно шумном помещении и на оживлённой улице. Отмечена эффективность нового устройства, технически представляющего собой беспроводной Bluetooth-гаджет. Наушники действуют как беруши, пассивно задерживая проникновение в ухо внешних шумов. Основной особенностью девайса является подавление звуков вокруг, можно оставлять лишь голос лица, с которым ведётся общение.
У IQbuds имеется специальная функция, она позволяет слышать звуки вокруг. Это необходимо в том случае, если человек переходит улицу с оживлённым движением, или если нужно слышать, что говорит коллега по работе. Гаджет воспроизводит медиафайлы со смартфона, планшета или ноутбука, он имеет встроенный микрофон, в который можно говорить. При этом собеседник слышит негромкий и чёткий звук.
При использовании наушников имеется возможность регулировать громкость собеседника, она увеличивается, параллельно заглушаются все посторонние звуки. Изделие IQbuds было протестировано в достаточно шумном помещении и на оживлённой улице. Отмечена эффективность нового устройства, технически представляющего собой беспроводной Bluetooth-гаджет. Наушники действуют как беруши, пассивно задерживая проникновение в ухо внешних шумов. Основной особенностью девайса является подавление звуков вокруг, можно оставлять лишь голос лица, с которым ведётся общение.
У IQbuds имеется специальная функция, она позволяет слышать звуки вокруг. Это необходимо в том случае, если человек переходит улицу с оживлённым движением, или если нужно слышать, что говорит коллега по работе. Гаджет воспроизводит медиафайлы со смартфона, планшета или ноутбука, он имеет встроенный микрофон, в который можно говорить. При этом собеседник слышит негромкий и чёткий звук.
Автор: Семен Зайцев