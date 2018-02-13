Американка выиграла 30 000 долларов благодаря продавцу
52-летней американке повезло выиграть 30 000 долларов благодаря оплошности работника магазина. Женщина почувствовала, что они принесут удачу.
В магазине будущая обладательница выигрыша хотела купить более дешевые купоны по 2 доллара. Продавец невнимательно посмотрел, какие дает женщине билеты. Она получила взамен дешевых более дорогие, которые стоят по 5 долларов. Заметив несоответствие, кассир хотел заменить их на нужные, но американка каким-то чувством поняла, что впереди ее ждет удача и отказалась возвращать покупку обратно.
Впоследствии так и вышло, чутье не подвело счастливицу. Она хочет потратить деньги, купив новый автомобиль.
В магазине будущая обладательница выигрыша хотела купить более дешевые купоны по 2 доллара. Продавец невнимательно посмотрел, какие дает женщине билеты. Она получила взамен дешевых более дорогие, которые стоят по 5 долларов. Заметив несоответствие, кассир хотел заменить их на нужные, но американка каким-то чувством поняла, что впереди ее ждет удача и отказалась возвращать покупку обратно.
Впоследствии так и вышло, чутье не подвело счастливицу. Она хочет потратить деньги, купив новый автомобиль.
Автор: Северов Андрей