Виктория Бекхэм опровергла свое возвращение в Spice Girls
Известная 43-летняя певица, модель, жена знаменитого футболиста и экс-участница британской поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм в очередной раз развеяла слухи о том, что девичий коллектив снова начнет работать вместе. В начале февраля поступила информация о воссоединении группы после распада и о том, что коллектив лишь ждет положительного ответа Виктории Бекхэм.
Как оказалось, знаменитость дала согласие на участие в группе за высокий гонорар, который собиралась инвестировать в свой модельный проект. О том, что Spice Girls возвращаются на музыкальную сцену, говорили фото в соцсетях с личных страниц исполнительниц.
Однако со слов Виктории Бекхэм стало понятно, что знаменитость не собирается участвовать в гастрольном туре коллектива, так как все силы вкладывает в новый дизайнерский показ линейки своей одежды в Нью-Йорке.
Музыкальный коллектив Spice Girls был создан в Лондоне еще в далеком 1994 году. Уже спустя 2 года вышла первая песня Wannabe, покорившая сердца поклонников и побив все музыкальные рейтинги. В ноябре 1996 года коллектив выпустил свой первый альбом Spice. А в 1997 году на экранах телевизоров появился музыкальный фильм Spice World, одержавший много положительных отзывов.
За всю свою карьеру все участницы группы много раз принимали участие в сьемках сериалов и кино, также приглашались для озвучки мультфильмов и видеоигр.
Как оказалось, знаменитость дала согласие на участие в группе за высокий гонорар, который собиралась инвестировать в свой модельный проект. О том, что Spice Girls возвращаются на музыкальную сцену, говорили фото в соцсетях с личных страниц исполнительниц.
Однако со слов Виктории Бекхэм стало понятно, что знаменитость не собирается участвовать в гастрольном туре коллектива, так как все силы вкладывает в новый дизайнерский показ линейки своей одежды в Нью-Йорке.
Музыкальный коллектив Spice Girls был создан в Лондоне еще в далеком 1994 году. Уже спустя 2 года вышла первая песня Wannabe, покорившая сердца поклонников и побив все музыкальные рейтинги. В ноябре 1996 года коллектив выпустил свой первый альбом Spice. А в 1997 году на экранах телевизоров появился музыкальный фильм Spice World, одержавший много положительных отзывов.
За всю свою карьеру все участницы группы много раз принимали участие в сьемках сериалов и кино, также приглашались для озвучки мультфильмов и видеоигр.
Автор: Богданова Ярослава