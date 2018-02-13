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Виктория Бекхэм опровергла свое возвращение в Spice Girls
Известная 43-летняя певица, модель, жена знаменитого футболиста и экс-участница британской поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм в очередной раз развеяла слухи о том, что девичий коллектив снова начнет работать вместе. В начале февраля поступила информация о воссоединении группы после распада и о том, что коллектив лишь ждет положительного ответа Виктории Бекхэм.

Виктория Бекхэм опровергла свое возвращение в Spice Girls


Как оказалось, знаменитость дала согласие на участие в группе за высокий гонорар, который собиралась инвестировать в свой модельный проект. О том, что Spice Girls возвращаются на музыкальную сцену, говорили фото в соцсетях с личных страниц исполнительниц.

Однако со слов Виктории Бекхэм стало понятно, что знаменитость не собирается участвовать в гастрольном туре коллектива, так как все силы вкладывает в новый дизайнерский показ линейки своей одежды в Нью-Йорке.

Виктория Бекхэм опровергла свое возвращение в Spice Girls


Музыкальный коллектив Spice Girls был создан в Лондоне еще в далеком 1994 году. Уже спустя 2 года вышла первая песня Wannabe, покорившая сердца поклонников и побив все музыкальные рейтинги. В ноябре 1996 года коллектив выпустил свой первый альбом Spice. А в 1997 году на экранах телевизоров появился музыкальный фильм Spice World, одержавший много положительных отзывов.

За всю свою карьеру все участницы группы много раз принимали участие в сьемках сериалов и кино, также приглашались для озвучки мультфильмов и видеоигр.

Автор: Богданова Ярослава
Вчера, 23:20
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