Instagram теперь предупредит о чужих скриншотах в «историях»
Администрация социальной сети Instagram станет предупреждать пользователей если кто-то сделает скриншот из раздела «Истории». Юзерам предоставят один бесплатный пропуск – при первом скрине они увидят всплывающее окно, позволяющее узнать, что в следующий раз их уведомят.
Предупреждения начнутся после обновления сервиса Instagram. Срабатывать опция будет только при произведении нескольких снимков экрана. После этого владелец профиля получит уведомление.
Эксперты сообщают о нескольких способах, позволяющих избежать конфуза. Если мобильное устройство будет работать в режиме полета, то скриншоты можно сделать без ведома юзера. Аналогичная установка также сработает в случае просмотра раздела «Истории» с ПК.
Предупреждения начнутся после обновления сервиса Instagram. Срабатывать опция будет только при произведении нескольких снимков экрана. После этого владелец профиля получит уведомление.
Эксперты сообщают о нескольких способах, позволяющих избежать конфуза. Если мобильное устройство будет работать в режиме полета, то скриншоты можно сделать без ведома юзера. Аналогичная установка также сработает в случае просмотра раздела «Истории» с ПК.
Автор: Валерия Орлова