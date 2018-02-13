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exclusive / Криминал

В Оренбургской области мужчина стал жертвой пьяной драки
В Оренбургской области мужчина погиб в результате пьяной драки. Инцидент был зафиксирован в ночь на 9 февраля в Новоорском районе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Оренбургской области мужчина стал жертвой пьяной драки


Правоохранители уже задержали предполагаемого виновника преступления. Подозреваемым является 42-летний житель населенного пункта Новотроицк. Отмечается, что он уже не раз привлекался в уголовной ответственности.

Утром 9 февраля был обнаружен труп 50-летнего мужчины, на нем присутствовали признаки насильственной смерти. Сотрудники СК РФ в отношении злоумышленники возбудили дело в соответствии со статьей 105 «Убийство».

Следствие установило, что подозреваемый, пребывая под воздействием алкогольных напитков, начался ссориться со своим знакомым. Конфликт возник на фоне личных неприязненных отношений. Злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов ножом и кувалдой. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 17:24
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