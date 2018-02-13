На Московском автосалоне представят новые Volkswagen Touare и Teramont
В ходе ММАС западногерманский концерн Volkswagen намерен представить новые кроссоверы и электрокары. Речь идет о моделях Touare, Teramont и ID. Будут показаны и коммерческие автомобили, входящие в линейку актуальных новинок производителя.
Передовые модели немецкого концерна представят на специализированной площадке. Она будет посвящена современным технологиям, применяемых в автомобилестроении. Ожидается большой внедорожный автомобиль Teramont и среднеразмерный кроссовер Tuareg третьей генерации. Посетители ММАС смогут испытать машины, это станет возможным в рамках экспозиции, которую развернут на открытом воздухе. Технические характеристики новинок не раскрываются.
Московский международный автосалон состоится в период с 29 августа по 9 сентября нынешнего года, мероприятие откроется на территории МВЦ «Крокус Экспо». На ММАС привезут концепты электромобилей семейства I.D.: хэтчбек ID, кросс-купе I.D. Crozz и минивэн I.D. Buzz. Внедорожник Volkswagen Teramont на территории США и Канады продаётся под названием Atlas.
Передовые модели немецкого концерна представят на специализированной площадке. Она будет посвящена современным технологиям, применяемых в автомобилестроении. Ожидается большой внедорожный автомобиль Teramont и среднеразмерный кроссовер Tuareg третьей генерации. Посетители ММАС смогут испытать машины, это станет возможным в рамках экспозиции, которую развернут на открытом воздухе. Технические характеристики новинок не раскрываются.
Московский международный автосалон состоится в период с 29 августа по 9 сентября нынешнего года, мероприятие откроется на территории МВЦ «Крокус Экспо». На ММАС привезут концепты электромобилей семейства I.D.: хэтчбек ID, кросс-купе I.D. Crozz и минивэн I.D. Buzz. Внедорожник Volkswagen Teramont на территории США и Канады продаётся под названием Atlas.
Автор: Семен Зайцев