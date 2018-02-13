На Сибирском тракте в результате ДТП загорелся бензовоз
На Сибирском тракте в результате ДТП на встречной полосе загорелся бензовоз. По данным ГИБДД, никто по итогу аварии не пострадал.
По предварительным сведениям, водитель бензовода допустил заезд на встречную полосу движения, где столкнулся с ГАЗелью. Случилось столкновение, в результате которого автомобиль для перевозки топлива воспламенился.
Огонь удалось ликвидировать до приезда пожарной службы. Обстоятельства ДТП на Сибирском тракте устанавливаются.
По предварительным сведениям, водитель бензовода допустил заезд на встречную полосу движения, где столкнулся с ГАЗелью. Случилось столкновение, в результате которого автомобиль для перевозки топлива воспламенился.
Огонь удалось ликвидировать до приезда пожарной службы. Обстоятельства ДТП на Сибирском тракте устанавливаются.
Автор: Екатерина Кузнецова