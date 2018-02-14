Приложение Facebook для iOS позволит издателям вводить платные подписки
Мобильное приложение Facebook для iOS позволит всем издателям вводить платные подписки на свой контент. При этом сохраняется 100% прибыль со всех подписок, а в Apple никаких отчислений не планируется.
Ещё осенью для Android-приложения Facebook запустили тестовую функцию платной подписки на издателей, когда любой желающий мог оформить её за отдельную плату в зависимости от самого контента. В это же время руководство социальной сети и Apple начали вести переговоры, но купертиновцы до последнего не соглашались на работу без выплаты процента с каждой подписки. В итоге директорам всё же удалось договориться, и теперь платные подписки на издателей доступны в операционной системе iOS.
Создатели Android-версии Facebook также пошли на аналогичную сделку и сразу же согласились сотрудничать. В частности, они отказались от процентной издержки с каждого подписчика и позволили всю прибыль забирать непосредственно издателям.
Ещё осенью для Android-приложения Facebook запустили тестовую функцию платной подписки на издателей, когда любой желающий мог оформить её за отдельную плату в зависимости от самого контента. В это же время руководство социальной сети и Apple начали вести переговоры, но купертиновцы до последнего не соглашались на работу без выплаты процента с каждой подписки. В итоге директорам всё же удалось договориться, и теперь платные подписки на издателей доступны в операционной системе iOS.
Создатели Android-версии Facebook также пошли на аналогичную сделку и сразу же согласились сотрудничать. В частности, они отказались от процентной издержки с каждого подписчика и позволили всю прибыль забирать непосредственно издателям.
Автор: Александров Александр