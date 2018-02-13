Россельхозбанк увеличил прибыль в 3,5 раза по итогам 2017 года

Как отмечают представители организации в опубликованном пресс-релизе, в 2017 году чистая прибыль выросла до 1,8 миллиардов рублей. Для сравнения, годом ранее этот показатель составил всего 0,5 миллиарда рублей, с тех пор увеличившись в несколько раз. По состоянию на 1 января 2018 года совокупный кредитный портфель составил 1,9 триллиона рублей. При этом 1,1 триллион рублей в виде кредитов получили сельхозпроизводители в 2017 году, и показатель этот увеличился на 7 процентов.Эксперты считают, что успехов банку помогли добиться несколько позитивных экономических факторов, а также грамотное руководство. В частности аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич отметил, что банки смогли показывать рост за счет увеличения числа выдаваемых кредитов, вызванного располагающей экономической ситуацией в стране.Эксперт также отметил и рост в сельскохозяйственной отрасли, показывающей рекордные урожайности. Таким образом, игроки этого рынка улучшили свои финансовые дела и стали эффективнее обслуживать кредитные обязательства, а также брать новые займы.«Дополнительным позитивным фактором выступает снижение стоимости фондирования для банков из-за снижения ставки регулятора», отметил аналитик.Одним из ключевых направлений деятельности Россельхозбанка стало льготное кредитование, программа которого стартовала в прошлом году. Этой темы на встрече с президентом Владимиром Путиным коснулся глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев. По словам последнего, банк продолжает финансировать реальный сектор экономики в целом и АПК в частности. При этом программа льготного кредитования дает возможность заемщикам брать деньги у банка по ставке не выше 5 процентов годовых. Это дало банку возможность сформировать весьма солидный по объемам кредитный портфель.Ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг ИА «Банки.ру» Ирина Сафронова отметила, что идея льготного кредитования появилась после того, как Запад ввел против России санкции и страна взяла курс на имптортозамещение. При этом лишившись иностранных конкурентов местные аграрии, по словам эксперта, стали меньше нуждаться в финансовой поддержке. Ну а льготная программа кредитования позволила им привлекать займы по ставке, значительно более низкой, чем среднерыночное предложение.Среди достижений банка также можно выделить увеличение объемов привлеченных средств клиентов. Причем, по этому параметру Россельхозбанк опережает среднерыночные показатели. Только за прошлый год банк смог привлечь почти 2,2 триллиона рублей, что на 40,4 процента больше, чем годом ранее.