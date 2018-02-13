В Казахстане геймера обвинили в тройном убийстве из-за Dota
Правоохранительные органы Казахстана расследуют тройное убийство в Чимкенте. По предварительным данным, виновным может быть геймер, который напал на человека из-за игры Dota.
По данным СМИ, мужчина хотел ограбить своего знакомого, с которым играл по Сети. Ему нужны были комплектующие для компьютера. Предполагаемый преступник следил за домом знакомого, затем вошел в жилище и встретился с его материю. После нанес женщине удары кастетом и убил. Сын женщины в то время вернулся домой и злоумышленник убил его ножкой от стола, а после задушил 13-летнего ребенка знакомого.
СМИ Казахстана сообщают, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
По данным СМИ, мужчина хотел ограбить своего знакомого, с которым играл по Сети. Ему нужны были комплектующие для компьютера. Предполагаемый преступник следил за домом знакомого, затем вошел в жилище и встретился с его материю. После нанес женщине удары кастетом и убил. Сын женщины в то время вернулся домой и злоумышленник убил его ножкой от стола, а после задушил 13-летнего ребенка знакомого.
СМИ Казахстана сообщают, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Автор: Екатерина Кузнецова