Настя Рыбка возглавила рейтинг поисковых запросов на Pornhub
Аналитики подсчитали, что интернет-пользователи, увлекающиеся эротическим контентом в Сети, чаще всего вводили в поисковую строку имя и фамилию Насти Рыбки. Именно она возглавила рейтинг поисковых запросов на Pornhub.
Настя Рыбка приобрела популярность, после того как бизнесмен Олег Дерипаска подал на неё в суд. Звезда Instagram радует поклонников новыми снимками и часто комментирует произошедшую с ней ситуацию, однако на счёт лидерства в рейтинге поисковых запросов на Pornhub она пока никак не выразилась.
Настя Рыбка приобрела популярность, после того как бизнесмен Олег Дерипаска подал на неё в суд. Звезда Instagram радует поклонников новыми снимками и часто комментирует произошедшую с ней ситуацию, однако на счёт лидерства в рейтинге поисковых запросов на Pornhub она пока никак не выразилась.
Автор: Воробьева Алина