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Настя Рыбка возглавила рейтинг поисковых запросов на Pornhub
Аналитики подсчитали, что интернет-пользователи, увлекающиеся эротическим контентом в Сети, чаще всего вводили в поисковую строку имя и фамилию Насти Рыбки. Именно она возглавила рейтинг поисковых запросов на Pornhub.

Настя Рыбка возглавила рейтинг поисковых запросов на Pornhub

Настя Рыбка приобрела популярность, после того как бизнесмен Олег Дерипаска подал на неё в суд. Звезда Instagram радует поклонников новыми снимками и часто комментирует произошедшую с ней ситуацию, однако на счёт лидерства в рейтинге поисковых запросов на Pornhub она пока никак не выразилась.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 18:30
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