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Операцию ЧВК Вагнера против группировки «Тахрир аш-Шам» назвали местью за Романа Филипова
Бойцы российской группы Вагнера совместно с сирийской правительственной армией провели спецоперацию в провинции Идлиб, в ходе которой были выявлены и уничтожены боевики радикальных формирований, ответственные за гибель майора ВКС РФ Романа Филипова, погибшего в провинции Идлиб 3 февраля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на арабоязычные источники.
Операцию ЧВК Вагнера против группировки «Тахрир аш-Шам» назвали местью за Романа Филипова

Напомним, штурмовик Су-25, который пилотировал российский офицер, был сбит во время наблюдательного полета в зоне деэскалации провинции Идлиб из переносного зенитного комплекса. Летчик сообщил об атаке в штаб и успел катапультироваться, однако уйти от террористов ему не удалось. Попав в окружение, пилот отстрелял по радикалам боекомплект личного пистолета Стечкина, после чего подорвал себя гранатой. Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. На церемонию прощания с офицером в Воронеже пришли около трех тысяч человек.

Совместную операцию САА и ЧВК Вагнера против запрещенной в России террористической группировки «Тахрир аш-Шам»(организация запрещена в РФ), боевики которой взяли на себя ответственность за сбитый в Идлибе российский штурмовик Су-25, в Сети назвали местью за Романа Филипова.

Сообщается, что у боевиков террористических группировок, орудующих в Идлибе и других провинциях, есть современные противовоздушные средства, такие же, что используют поддерживаемые США курдские формирования в Африне, накануне уничтожившие боевой вертолет турецкой армии. Предположительно, ПЗРК и другое мощное вооружение попали в руки террористов от стран международной коалиции.

Правительственные силы САР и ЧВК Вагнера, оставшаяся в Сирии для ликвидации очагов террористического сопротивления, регулярно проводят совместные операции против террористических групп. Основные силы радикальных групп сосредоточены в провинциях Хама и Идлиб. Наиболее опасной из них остается организация «Джебхат Ан-Нусра»(организация запрещена в РФ), контролирующая административный центр Идлиба и другие населенные пункты на западе Республики. В то же время, зоны эскалации возникают на северо-западе САР и провинции Дейр-эз Зор, где располагаются проамериканские курдские отряды SDF.

Автор: Роман
Сегодня, 17:43
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