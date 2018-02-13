Рэп-исполнитель Face посоветовал молодым людям переезжать из России
Рэп-исполнитель Face предсказывает новое падение «железного занавеса» и желает молодежи переезжать жить в другие страны. Певец раскритиковал не только кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, но и не возлагает надежд на либеральную оппозицию.
Свои посты звезда оставил в соцсети Twitter, там он написал, что так как имеет авторитет среди молодежи, то хочет сказать им правду. Face обзывал нехорошими словами кандидата в будущих президентских выборах от КПРФ за его положительные отзывы о Иосифе Сталине. Оппозицию в лице Навального он тоже не рассматривает, как хорошее будущее для страны, потому что и им «предложить нечего». Иван Дремин не хочет искать лекарство для России, считая любое лечение бесперспективным.
Свои посты звезда оставил в соцсети Twitter, там он написал, что так как имеет авторитет среди молодежи, то хочет сказать им правду. Face обзывал нехорошими словами кандидата в будущих президентских выборах от КПРФ за его положительные отзывы о Иосифе Сталине. Оппозицию в лице Навального он тоже не рассматривает, как хорошее будущее для страны, потому что и им «предложить нечего». Иван Дремин не хочет искать лекарство для России, считая любое лечение бесперспективным.
Автор: Северов Андрей