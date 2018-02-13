В шкафу пенсионерки из Австрии нашли утерянную картину Климта
Считавшаяся утерянной картина художника Густава Климта обнаружена после смерти пенсионерки в Австрии, женщина хранила полотно дома, завещав его городу Линц. По информации радио ORF, владение произведением искусства было незаконным.
Женщина ранее работала секретарем в местном музее современного искусства, на пенсию вышла в 1977 году. Картина, долгие годы хранившаяся в доме пенсионерки в Линце, называется Zwei Liegende («Двое лежащих»). В 2017 году дама умерла, её воля была исполнена. Ранее, в 1953 году, собственник картины Ольга Егер передала картину и три других полотна художника Эгона Шиле во временное пользование музею. В 2006 году наследники Егер хотели взять их, но полотна обнаружены не были. С администрации города через суд было взыскано более 8 млн евро, в том числе проценты.
В последнем признании пожилой женщины указано об обнаружении ею того обстоятельства, что экспонаты, переданные музею, неправильно задокументированы. Секретарь сообщила об этом заведующему, тот потребовал от неё молчать, за это сотрудница получила картину Климта. О судьбе других полотен не сообщается.
Женщина ранее работала секретарем в местном музее современного искусства, на пенсию вышла в 1977 году. Картина, долгие годы хранившаяся в доме пенсионерки в Линце, называется Zwei Liegende («Двое лежащих»). В 2017 году дама умерла, её воля была исполнена. Ранее, в 1953 году, собственник картины Ольга Егер передала картину и три других полотна художника Эгона Шиле во временное пользование музею. В 2006 году наследники Егер хотели взять их, но полотна обнаружены не были. С администрации города через суд было взыскано более 8 млн евро, в том числе проценты.
В последнем признании пожилой женщины указано об обнаружении ею того обстоятельства, что экспонаты, переданные музею, неправильно задокументированы. Секретарь сообщила об этом заведующему, тот потребовал от неё молчать, за это сотрудница получила картину Климта. О судьбе других полотен не сообщается.
Автор: Семен Зайцев