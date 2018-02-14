«Яндекс» назвал самые распространенные подарки ко Дню Святого Валентина
По данным обоюдного исследования «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», в число самых распространенных презентов ко Дню святого Валентина входят сертификаты в spa-салон, подарочные наборы, чашки, парфюмерия и косметика, предметы гардероба, сладости и мобильные гаджеты. Исследователи посчитали, сколько в среднем среднестатистический россиянин готов потратить: на мобильный телефон – 24,5 тыс. рублей, чашку – 500 рублей, а на сладости – 880 рублей.
Как сообщает Центр исследований кондитерского рынка, в 2018 году граждане потратятся на сладости к празднику влюбленных в 1,5 раза больше чем год назад. Эксперты утверждают, что затраты на сладости и шоколад к 14 февраля в этом году на российском рынке могут достичь суммы в 30-35 млн долларов, являющееся рекордной суммой, что в процентном соотношении в 1,5-1,8 раза выше прошлого и предыдущих лет соответственно.
По информации от ЦИКР, основными сладостями покупаемыми в качестве подарка, является шоколад в виде разных фигурок, либо наборы шоколадных конфет, что, по подсчетам специалистов, получится весом в 15-18 тыс. тонн.Судя по статистике минувшего года цены на подарки в виде сладких изделий практически не изменились: для розничных товаров это около 20-200 рублей за штуку, а для наборов – 150-400 рублей. Большая часть покупаемой праздничной продукции приходится на импорт.
Распространенность моды на подарки в виде наборов шоколада возникла из-за демократичности цен на них, которая связана с удешевлением цен на какао-зерна и вторсырья на мировом рынке.
По данным сервиса по доставке еды Delivery Club, 80% пар намерены отпраздновать День влюбленных ужином приготовленным дома. Хотя нашлись и те, кто намерен отметить праздник в ресторане заказав одно блюдо, либо полноценный ужин.
Выяснилось, что жители столицы намного чаще остальных российских граждан ходят отпраздновать День святого Валентина в ресторан, кинотеатр, или вовсе едут на дачу. Численность подобных участников исследования составило 30%.
Как сообщает Центр исследований кондитерского рынка, в 2018 году граждане потратятся на сладости к празднику влюбленных в 1,5 раза больше чем год назад. Эксперты утверждают, что затраты на сладости и шоколад к 14 февраля в этом году на российском рынке могут достичь суммы в 30-35 млн долларов, являющееся рекордной суммой, что в процентном соотношении в 1,5-1,8 раза выше прошлого и предыдущих лет соответственно.
По информации от ЦИКР, основными сладостями покупаемыми в качестве подарка, является шоколад в виде разных фигурок, либо наборы шоколадных конфет, что, по подсчетам специалистов, получится весом в 15-18 тыс. тонн.Судя по статистике минувшего года цены на подарки в виде сладких изделий практически не изменились: для розничных товаров это около 20-200 рублей за штуку, а для наборов – 150-400 рублей. Большая часть покупаемой праздничной продукции приходится на импорт.
Распространенность моды на подарки в виде наборов шоколада возникла из-за демократичности цен на них, которая связана с удешевлением цен на какао-зерна и вторсырья на мировом рынке.
По данным сервиса по доставке еды Delivery Club, 80% пар намерены отпраздновать День влюбленных ужином приготовленным дома. Хотя нашлись и те, кто намерен отметить праздник в ресторане заказав одно блюдо, либо полноценный ужин.
Выяснилось, что жители столицы намного чаще остальных российских граждан ходят отпраздновать День святого Валентина в ресторан, кинотеатр, или вовсе едут на дачу. Численность подобных участников исследования составило 30%.
Автор: Богданова Ярослава