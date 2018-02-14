Аналитик Bloomberg предсказал падение курса биткоина до 900 долларов
Аналитик компании Bloomberg Майк Макглоун изучил данные фондового рынка в бум доткомов и пришёл к выводу, что курс криптовалюты упадёт до 900 долларов. Пока биткоин держится на отметке, превышающей 8 тысяч долларов.
Только за прошедший месяц стоимость указанной цифровой валюты снизилась больше чем на 10 тысяч долларов. Согласно прогнозам эксперта Bloomberg, сокращение курса биткоина почти в 10 раз произойдёт из-за нестабильного роста предложения. По словам Макглоуна, он провёл значительное количество времени в изучении взлётов и падений курса акций веб-ритейлера Amazon в бум доткомов и поведения индекса Nasdaq Composite. С каждым днём он всё больше убеждался в относительно скором понижении стоимости криптовалюты до критической отметки в 900 долларов.
С сотрудником Bloomberg солидарны и американские математики, считающие, что биткоину никогда не стать стабильной криптовалютой.
Только за прошедший месяц стоимость указанной цифровой валюты снизилась больше чем на 10 тысяч долларов. Согласно прогнозам эксперта Bloomberg, сокращение курса биткоина почти в 10 раз произойдёт из-за нестабильного роста предложения. По словам Макглоуна, он провёл значительное количество времени в изучении взлётов и падений курса акций веб-ритейлера Amazon в бум доткомов и поведения индекса Nasdaq Composite. С каждым днём он всё больше убеждался в относительно скором понижении стоимости криптовалюты до критической отметки в 900 долларов.
С сотрудником Bloomberg солидарны и американские математики, считающие, что биткоину никогда не стать стабильной криптовалютой.
Автор: Воробьева Алина