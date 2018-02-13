Сбербанк погасит кредиты погибших в крушении Ан-148
В Сбербанке приняли решение погасить кредиты россиян, погибших в крушении пассажирского самолета Ан-148. Об этом 13 февраля сообщил Герман Греф, глава кредитно финансового учреждения.
Греф пообещал, что долги жертв авиакатастрофы в Подмосковье будут списаны, речь идёт о пассажирах рейса Москва – Орск. Согласно предварительным данным, не менее 25 из них пользовались кредитными средствами Сбербанка. Было заявлено, что из 71 человек, находившихся на борту лайнера, 25 были клиентами коммерческого банка.
Люди пользовались теми или иными кредитными продуктами. Герман Греф уточнил, что решение относительно урегулирования имевшихся финансовых задолженностей взята на себя финансовой организацией.
Греф пообещал, что долги жертв авиакатастрофы в Подмосковье будут списаны, речь идёт о пассажирах рейса Москва – Орск. Согласно предварительным данным, не менее 25 из них пользовались кредитными средствами Сбербанка. Было заявлено, что из 71 человек, находившихся на борту лайнера, 25 были клиентами коммерческого банка.
Люди пользовались теми или иными кредитными продуктами. Герман Греф уточнил, что решение относительно урегулирования имевшихся финансовых задолженностей взята на себя финансовой организацией.
Автор: Семен Зайцев