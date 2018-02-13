В Москве осудили злоумышленника, принудившего женщину к оральному сексу
Суд назначил 5 лет лишения свободы 29-летнему мужчине, принудившему жительницу Москвы к оральному сексу. Злоумышленник пробрался в квартиру к своей жертве, пока она спала, и совершил над ней насильнические действия.
В частности, он сначала напал на пострадавшую и стал сжимать горло, едва не задушив, но женщине удалось сбросить его с тела. Преступник принялся извиняться и уверять хозяйку квартиры, что он не причинит ей зла, но на самом деле поборол её и занялся оральным сексом против её воли. Покидая жилище, злоумышленник украл смартфон москвички и часы за четверть миллиона долларов.
Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. Суд Москвы признал его виновным, и ближайшие 5 лет он проведёт в тюрьме.
В частности, он сначала напал на пострадавшую и стал сжимать горло, едва не задушив, но женщине удалось сбросить его с тела. Преступник принялся извиняться и уверять хозяйку квартиры, что он не причинит ей зла, но на самом деле поборол её и занялся оральным сексом против её воли. Покидая жилище, злоумышленник украл смартфон москвички и часы за четверть миллиона долларов.
Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. Суд Москвы признал его виновным, и ближайшие 5 лет он проведёт в тюрьме.
Автор: Воробьева Алина