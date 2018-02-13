Минкультуры: Дата выхода в РФ фильма «Мстители» была согласована с прокатчиками
Дата российского проката фильма «Мстители: Война бесконечности» была предварительно согласовано с прокатчиками. Кинолента снята компанией Walt Disney, старт показов, как сообщалось ранее, перенесли с 4 на 11 мая.
Сергей Обрывалин, занимающий пост министра культуры РФ, в своём комментарии сообщил о согласовании с заинтересованными прокатными организациями вопроса начала показа ленты на территории страны. Было указано на тот немаловажный аспект, что дата премьеры фильма - 11 мая текущего года, была заявлена заранее.
Вслед за этим начало показа было утверждено на основании взаимной договоренности с компанией Walt Disney и российским Министерством культуры. Обрывалин уточнил, что речь относительно переноса даты релиза в данном случае не идёт.
Сергей Обрывалин, занимающий пост министра культуры РФ, в своём комментарии сообщил о согласовании с заинтересованными прокатными организациями вопроса начала показа ленты на территории страны. Было указано на тот немаловажный аспект, что дата премьеры фильма - 11 мая текущего года, была заявлена заранее.
Вслед за этим начало показа было утверждено на основании взаимной договоренности с компанией Walt Disney и российским Министерством культуры. Обрывалин уточнил, что речь относительно переноса даты релиза в данном случае не идёт.
Автор: Семен Зайцев