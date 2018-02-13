На свадьбе дочери бизнесмена Владимира Туганова выступили Ани Лорак и Меладзе
На днях 20-летняя дочь бизнесмена Владимира Туганова Светлана вышла замуж. Отец устроил для неё торжество по высшему разряду, пригласив на праздник таких звёзд шоу-бизнеса, как Валерий Меладзе, Ани Лорак, Андрей Малахов, Аврора.
В Instagram новобрачная поделилась видеокадрами со свадьбы. Поклонники отметили блистательный наряд невесты и дорогостоящие украшения. В комментариях подписчики пожелали Светлане счастья в семейном союзе, а жениху посоветовали беречь возлюбленную.
Предположительно, торжество обошлось бизнесмену Владимиру Туганову в более чем 170 тысяч долларов.
Ранее сообщалось о возможной свадьбе исполнительницы роли Пуговки в телесериале «Папины дочки» Екатерины Старшовой.
В Instagram новобрачная поделилась видеокадрами со свадьбы. Поклонники отметили блистательный наряд невесты и дорогостоящие украшения. В комментариях подписчики пожелали Светлане счастья в семейном союзе, а жениху посоветовали беречь возлюбленную.
Предположительно, торжество обошлось бизнесмену Владимиру Туганову в более чем 170 тысяч долларов.
Ранее сообщалось о возможной свадьбе исполнительницы роли Пуговки в телесериале «Папины дочки» Екатерины Старшовой.
Автор: Воробьева Алина