Астрономы нашли планету, похожую на Юпитер
Астрономы нашли планету, близкую по физическим параметрам к Юпитеру. Она движется вокруг звезды в своей системе по орбите, которая называется пасущий транзит.
Такая орбита означает, что космическое тело проходит мимо звезды, а именно ее диска, не полностью. Американские астрономы из Университета Кила обнаружили такую экзопланету в рамках одной из научных программ, направленных на изучение таких явлений. С помощью телескопа, который находится в Южной Африке, они обнаружили звезду WASP-174 и по ее необычному сиянию смогли вычислить транзитную планету.
Ученые заявили, что размер WASP-174b колеблется от 0,7 до 1,7 от радиуса Юпитера, а масса с коэффициентом 1,3 от гиганта Солнечной системы. Точный размер чужой звезды они также затрудняются назвать, но уточнили, что ее температура 6,4 тыс. градусов Цельсия. Экзопланета завершает оборот вокруг звезды за 4 дня, а ее температура 1,5 тыс.°C.
Такая орбита означает, что космическое тело проходит мимо звезды, а именно ее диска, не полностью. Американские астрономы из Университета Кила обнаружили такую экзопланету в рамках одной из научных программ, направленных на изучение таких явлений. С помощью телескопа, который находится в Южной Африке, они обнаружили звезду WASP-174 и по ее необычному сиянию смогли вычислить транзитную планету.
Ученые заявили, что размер WASP-174b колеблется от 0,7 до 1,7 от радиуса Юпитера, а масса с коэффициентом 1,3 от гиганта Солнечной системы. Точный размер чужой звезды они также затрудняются назвать, но уточнили, что ее температура 6,4 тыс. градусов Цельсия. Экзопланета завершает оборот вокруг звезды за 4 дня, а ее температура 1,5 тыс.°C.
Автор: Северов Андрей