В Чебоксарах подросток открыл стрельбу с балкона
В Чебоксарах полиция проверяет информацию о стрельбе с балкона одного из домов. По данным МВД РФ по Чувашской республике, правоохранители подозревают подростка 15 лет.
Инцидент произошел вечером 12 февраля. Свидетели сообщили, что на улице Кукшумской слышны выстрелы. Полиция выяснила, что стреляли с балкона одной из квартир. Подросток использовал винтовку «Байкал МП-512», которую, по его словам, приобрел в тайне от родителей.
На данный момент полиция выясняет, как несовершеннолетний купил оружие. Родителей школьника привлекли к административной ответственности.
Инцидент произошел вечером 12 февраля. Свидетели сообщили, что на улице Кукшумской слышны выстрелы. Полиция выяснила, что стреляли с балкона одной из квартир. Подросток использовал винтовку «Байкал МП-512», которую, по его словам, приобрел в тайне от родителей.
На данный момент полиция выясняет, как несовершеннолетний купил оружие. Родителей школьника привлекли к административной ответственности.
Автор: Екатерина Кузнецова