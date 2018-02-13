«Дом-2»: Алёну Савкину заподозрили в участии в съёмках эротических фильмов
Многие поклонники телешоу «Дом-2» стали предвзято относиться к новой участнице передачи – Алёне Савкиной. К попыткам построить романтические отношения с Ильёй Яббаровым и родственные связи с бывшей звездой телестройки Ольгой Рапунцель добавились подозрения в принятии девушкой участия в съёмках эротических фильмов.
Кроме того, Алёну Савкину стали обвинять в том, что она якобы зарабатывала деньги посредством переписки в интимных чатах. Хейтеры стали грозиться предоставить интернет-аудитории адреса веб-ресурсов с откровенным контентом, где актрисой выступала 20-летняя сестра Ольги Рапунцель, однако до сих пор их обещания ничем не подкреплены.
Касательно выбора новой участницей «Дома-2» пары в лице Ильи Яббарова, зрители не могут понять, что Алёна Савкина могла найти в мужчине, не выплачивающем алименты собственному ребёнку от предыдущих отношений.
Кроме того, Алёну Савкину стали обвинять в том, что она якобы зарабатывала деньги посредством переписки в интимных чатах. Хейтеры стали грозиться предоставить интернет-аудитории адреса веб-ресурсов с откровенным контентом, где актрисой выступала 20-летняя сестра Ольги Рапунцель, однако до сих пор их обещания ничем не подкреплены.
Касательно выбора новой участницей «Дома-2» пары в лице Ильи Яббарова, зрители не могут понять, что Алёна Савкина могла найти в мужчине, не выплачивающем алименты собственному ребёнку от предыдущих отношений.
Автор: Воробьева Алина