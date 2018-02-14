Первый внедорожник Rolls-Royce получил наименование Cullinan
Rolls-Royce объявила об утверждении названия для первого внедорожника в истории компании. Автомобиль, ожидаемый во всём мире, был представлен в виде концепт-кара в 2015 году, сегодня он получил свое название - Cullinan.
На протяжении трёх лет в штаб-квартире производителя утверждали, что Cullinan - это всего лишь наименование проекта. Его взяли за основу, назвав внедорожный автомобиль именем самого крупного алмаза в мире. Данное слово переводится, как «Звезда Африки», сообщают западные массмедиа. Первый внедорожник Rolls-Royce создан на основе масштабируемой алюминиевой архитектуры, на ней был построен седан Phantom новой генерации. Габаритная длина новинки составит 5,5 м. Наряду с этим прорабатывается вопрос о производстве удлиненной версии машины, её длина составит около 6 м. Под капотом автомобиля разместят 571-сильный V-образный 12-цилиндровый мотор.
Объём рабочей камеры составит 6,75 л, двигатель будет сопряжен с 8-ступенчатой АКПП ZF. Модель будет иметь полный привод, после этого в линейку добавят версию с гибридным силовым агрегатом, о начале её производства не сообщается.
На протяжении трёх лет в штаб-квартире производителя утверждали, что Cullinan - это всего лишь наименование проекта. Его взяли за основу, назвав внедорожный автомобиль именем самого крупного алмаза в мире. Данное слово переводится, как «Звезда Африки», сообщают западные массмедиа. Первый внедорожник Rolls-Royce создан на основе масштабируемой алюминиевой архитектуры, на ней был построен седан Phantom новой генерации. Габаритная длина новинки составит 5,5 м. Наряду с этим прорабатывается вопрос о производстве удлиненной версии машины, её длина составит около 6 м. Под капотом автомобиля разместят 571-сильный V-образный 12-цилиндровый мотор.
Объём рабочей камеры составит 6,75 л, двигатель будет сопряжен с 8-ступенчатой АКПП ZF. Модель будет иметь полный привод, после этого в линейку добавят версию с гибридным силовым агрегатом, о начале её производства не сообщается.
Автор: Семен Зайцев