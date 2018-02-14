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В Великобритании на аукционе выставят обучающую сексу книгу 18 века
На одном из аукционов Великобритании выставили на торги книгу 1720 года, в которой даются рекомендации по сексуальным практикам. В 60 годы 20 века книга находилась под запретом из-за жутких картинок.

В Великобритании на аукционе выставят обучающую сексу книгу 18 века


Впервые книга была выпущена в Лондоне, в ней рассказывается не только про сексуальные отношения, но и даются рекомендации в семейной сфере. Мужчинам, для более обильного семени, советуют добавить в рацион комаров, различных птиц, яйца, репу. Есть еще совет во время зачатия детей не думать о любых других людях, кроме партнера, иначе у новорожденных будут отклонения в развитии.

В середине прошлого века книгу запретили из-за изображений различных уродливых созданий, которые были результатом совокупления человека и животных. Литературное произведение будет выставлено на аукционе в следующем месяце, его цена будет начинаться от 80 фунтов.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 03:00
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