В Великобритании на аукционе выставят обучающую сексу книгу 18 века
На одном из аукционов Великобритании выставили на торги книгу 1720 года, в которой даются рекомендации по сексуальным практикам. В 60 годы 20 века книга находилась под запретом из-за жутких картинок.
Впервые книга была выпущена в Лондоне, в ней рассказывается не только про сексуальные отношения, но и даются рекомендации в семейной сфере. Мужчинам, для более обильного семени, советуют добавить в рацион комаров, различных птиц, яйца, репу. Есть еще совет во время зачатия детей не думать о любых других людях, кроме партнера, иначе у новорожденных будут отклонения в развитии.
В середине прошлого века книгу запретили из-за изображений различных уродливых созданий, которые были результатом совокупления человека и животных. Литературное произведение будет выставлено на аукционе в следующем месяце, его цена будет начинаться от 80 фунтов.
Впервые книга была выпущена в Лондоне, в ней рассказывается не только про сексуальные отношения, но и даются рекомендации в семейной сфере. Мужчинам, для более обильного семени, советуют добавить в рацион комаров, различных птиц, яйца, репу. Есть еще совет во время зачатия детей не думать о любых других людях, кроме партнера, иначе у новорожденных будут отклонения в развитии.
В середине прошлого века книгу запретили из-за изображений различных уродливых созданий, которые были результатом совокупления человека и животных. Литературное произведение будет выставлено на аукционе в следующем месяце, его цена будет начинаться от 80 фунтов.
Автор: Северов Андрей