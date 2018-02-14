Первые фотоснимки Geely Emgrand SL появились в Сети
Компания Geely готовит к выходу на внутренний рынок купеобразный седан Emgrand SL. Внешний вид новинки выполнен в фирменном стиле азиатского бренда, он разработан Питером Хорбери, шеф-дизайнера компании, ранее работавшего в Volvo.
Длина модели SL составляет 4680 мм, ширина - 1785 мм, высота - 1460 мм. Колесная база автомобиля сегмента «C» не превышает 2670 мм. В линейке китайского производителя новый переднеприводный седан займёт сегмент между обновлёнными Emgrand 7 и Emgrand GL. На рынке Поднебесной SL предложат с 3-цилиндровым мотором, его объем рабочей камеры составляет 1,0 л. Предусмотрен и двигатель объемом 1,4 л, моторы вырабатывают 136 и 133 л. с. соответственно. О типе трансмиссий новинки не сообщается.
Официальная премьера купеобразного седана состоится в апреле на пекинском ежегодном автосалоне. Продажи нового комфортабельного автомобиля начнутся на территории Китая на протяжении 2018 года. Вслед за этим модель будет экспортироваться в различные страны мира.
Длина модели SL составляет 4680 мм, ширина - 1785 мм, высота - 1460 мм. Колесная база автомобиля сегмента «C» не превышает 2670 мм. В линейке китайского производителя новый переднеприводный седан займёт сегмент между обновлёнными Emgrand 7 и Emgrand GL. На рынке Поднебесной SL предложат с 3-цилиндровым мотором, его объем рабочей камеры составляет 1,0 л. Предусмотрен и двигатель объемом 1,4 л, моторы вырабатывают 136 и 133 л. с. соответственно. О типе трансмиссий новинки не сообщается.
Официальная премьера купеобразного седана состоится в апреле на пекинском ежегодном автосалоне. Продажи нового комфортабельного автомобиля начнутся на территории Китая на протяжении 2018 года. Вслед за этим модель будет экспортироваться в различные страны мира.
Автор: Семен Зайцев