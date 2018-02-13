Эксперт заподозрил новое шоу Галкина «Звёзды под гипнозом» в постановках

«Гипноз перед объективами камер дружно по командам «Мотор!», «Стоп!» и «Снято!», наряду с многочисленными дублями, – это не есть гипноз. Он должен осуществляться исключительно в естественных условиях. К тому же, профессионалы в этой области не станут принимать участие в подобных шоу», – констатировал эксперт.

«Для того чтобы сделать телешоу реальным, следовало бы собрать многотысячный зал, а также провести известный тест на рукопожатие для определения поддающихся гипнозу людей, которых на тысячу человек приходится не более 20. Именно по этой причине Кашпировский, Мессинг и им подобные работали исключительно с огромными аудиториями», – пояснил специалист.