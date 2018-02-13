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Эксперт заподозрил новое шоу Галкина «Звёзды под гипнозом» в постановках
Специалист в области гипноза в интервью корреспондентам издания «Дни.Ру» дал собственный комментарий на новое шоу Максима Галкина. Эксперт заподозрил всё, происходящее в студии программы «Звёзды под гипнозом», в постановке.

Эксперт заподозрил новое шоу Галкина «Звёзды под гипнозом» в постановках


В первом выпуске телешоу Максима Галкина гипнотизёр Иса Багиров якобы вводит в нужное ему состояние отечественных знаменитостей, предоставив зрителям возможность созерцать их на экранах в новом амплуа. Артисты вынуждены делать непривычные вещи под громкий хохот наблюдающих. Основатель и глава Московской школы гипноза Геннадий Гончаров поставил под сомнение реальность проводимых участникам программы манипуляций.

«Гипноз перед объективами камер дружно по командам «Мотор!», «Стоп!» и «Снято!», наряду с многочисленными дублями, – это не есть гипноз. Он должен осуществляться исключительно в естественных условиях. К тому же, профессионалы в этой области не станут принимать участие в подобных шоу», – констатировал эксперт.


Геннадий Гончаров отметил, что на программе «Звёзды под гипнозом» не созданы подходящие для нормальной работы гипнолога условия.

«Для того чтобы сделать телешоу реальным, следовало бы собрать многотысячный зал, а также провести известный тест на рукопожатие для определения поддающихся гипнозу людей, которых на тысячу человек приходится не более 20. Именно по этой причине Кашпировский, Мессинг и им подобные работали исключительно с огромными аудиториями», – пояснил специалист.


Ранее сообщалось о шутке Максима Галкина в адрес Валерия Леонтьева на счёт броских костюмов певца.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 23:40
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