Эксперт заподозрил новое шоу Галкина «Звёзды под гипнозом» в постановках
Специалист в области гипноза в интервью корреспондентам издания «Дни.Ру» дал собственный комментарий на новое шоу Максима Галкина. Эксперт заподозрил всё, происходящее в студии программы «Звёзды под гипнозом», в постановке.
В первом выпуске телешоу Максима Галкина гипнотизёр Иса Багиров якобы вводит в нужное ему состояние отечественных знаменитостей, предоставив зрителям возможность созерцать их на экранах в новом амплуа. Артисты вынуждены делать непривычные вещи под громкий хохот наблюдающих. Основатель и глава Московской школы гипноза Геннадий Гончаров поставил под сомнение реальность проводимых участникам программы манипуляций.
Геннадий Гончаров отметил, что на программе «Звёзды под гипнозом» не созданы подходящие для нормальной работы гипнолога условия.
Ранее сообщалось о шутке Максима Галкина в адрес Валерия Леонтьева на счёт броских костюмов певца.
В первом выпуске телешоу Максима Галкина гипнотизёр Иса Багиров якобы вводит в нужное ему состояние отечественных знаменитостей, предоставив зрителям возможность созерцать их на экранах в новом амплуа. Артисты вынуждены делать непривычные вещи под громкий хохот наблюдающих. Основатель и глава Московской школы гипноза Геннадий Гончаров поставил под сомнение реальность проводимых участникам программы манипуляций.
«Гипноз перед объективами камер дружно по командам «Мотор!», «Стоп!» и «Снято!», наряду с многочисленными дублями, – это не есть гипноз. Он должен осуществляться исключительно в естественных условиях. К тому же, профессионалы в этой области не станут принимать участие в подобных шоу», – констатировал эксперт.
Геннадий Гончаров отметил, что на программе «Звёзды под гипнозом» не созданы подходящие для нормальной работы гипнолога условия.
«Для того чтобы сделать телешоу реальным, следовало бы собрать многотысячный зал, а также провести известный тест на рукопожатие для определения поддающихся гипнозу людей, которых на тысячу человек приходится не более 20. Именно по этой причине Кашпировский, Мессинг и им подобные работали исключительно с огромными аудиториями», – пояснил специалист.
Ранее сообщалось о шутке Максима Галкина в адрес Валерия Леонтьева на счёт броских костюмов певца.
Автор: Воробьева Алина