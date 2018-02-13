Алексей Панин сравнил себя с Плющенко и упал на льду
Алексей Панин в своем Instagram сравнил себя с Евгением Плющенко. После на коротком видео он показал, как падает на льду.
Панин периодически вспоминает в Сети своих звездных коллег. В своем время он даже ругался с Максимом Галкиным, обвиняя его в нетрадиционной сексуальной ориентации. В этот раз "похайпить" актер решил на имени спортсмена.
"Я практически как Плющенко", - сообщает Панин в новом видео. На кадрах он катается на льду на ВДНХ. После, проехав пару метров, актер падает.
В комментариях фанаты посмеялись над "скромностью" актера и пожелали ему улучшить свои навыки фигурного катания.
Панин периодически вспоминает в Сети своих звездных коллег. В своем время он даже ругался с Максимом Галкиным, обвиняя его в нетрадиционной сексуальной ориентации. В этот раз "похайпить" актер решил на имени спортсмена.
"Я практически как Плющенко", - сообщает Панин в новом видео. На кадрах он катается на льду на ВДНХ. После, проехав пару метров, актер падает.
В комментариях фанаты посмеялись над "скромностью" актера и пожелали ему улучшить свои навыки фигурного катания.
Автор: Екатерина Кузнецова