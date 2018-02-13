Ученые МГУ: Между длиной пальцев и плодовитостью имеется связь
Антропологи МГУ установили, что у представителей чувашской национальности имеется зависимость между длиной указательного и безымянного пальцев, это предполагает наличие остеоартрита кисти. Сообщается о влиянии на плодовитость и возраст появления менопаузы.
В Московском госуниверситете увязали связь фертильности чувашских женщин с длиной их пальцев. Исследования проводились совместно с коллегами из Израиля. Были проанализированы данные 820 мужчин и 738 женщин из представителей коренного населения Башкирии и Чувашии, причём возраст участников эксперимента составлял 18-90 лет. В ходе наблюдений ученые делали рентген обеих рук с целью оценки развития остеоартрита. После этого специалисты визуально сравнивали соотношение длин указательного и безымянного пальцев. Участники наблюдений прошли медицинский осмотр, им был рассчитан индекс массы тела, в итоге испытуемых разделили на три группы, имеющих разные длины изучаемых пальцев.
В ходе анализа также было установлено, что длина пальцев указывает на способность женщин к деторождению. Она сохраняется у чувашек на три года дольше, если у них указательный палец длиннее, чем безымянный. Жители региона, у которых на правой руке безымянный палец длиннее, чем указательный, подвержены поражению остеоартритом.
В Московском госуниверситете увязали связь фертильности чувашских женщин с длиной их пальцев. Исследования проводились совместно с коллегами из Израиля. Были проанализированы данные 820 мужчин и 738 женщин из представителей коренного населения Башкирии и Чувашии, причём возраст участников эксперимента составлял 18-90 лет. В ходе наблюдений ученые делали рентген обеих рук с целью оценки развития остеоартрита. После этого специалисты визуально сравнивали соотношение длин указательного и безымянного пальцев. Участники наблюдений прошли медицинский осмотр, им был рассчитан индекс массы тела, в итоге испытуемых разделили на три группы, имеющих разные длины изучаемых пальцев.
В ходе анализа также было установлено, что длина пальцев указывает на способность женщин к деторождению. Она сохраняется у чувашек на три года дольше, если у них указательный палец длиннее, чем безымянный. Жители региона, у которых на правой руке безымянный палец длиннее, чем указательный, подвержены поражению остеоартритом.
Автор: Семен Зайцев