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Инсайдер: Galaxy S9 и Note 9 не получат подэкранные дактилоскопические датчики
Смартфоны Galaxy S9 и Note 9 не получат предписываемые им до анонса подэкранные дактилоскопические датчики. Согласно новым сведениям инсайдеров, Samsung уже не разрабатывает прототип Galaxy Note 9 с подобным сканером.

Инсайдер: Galaxy S9 и Note 9 не получат подэкранные дактилоскопические датчики


Некоторые поставщики, такие как Qualcomm, LSI, Synaptics, EJS Tech, Beyond Eyes, действительно на протяжении двух последних лет предлагали компании сканеры отпечатков пальцев для расположения под поверхностью экранов, но в Samsung так и не смогли коммерциализировать это решение по причине возникновения различных технических сложностей. Например, в прошлом году разработчики сообщали, что подэкранный дактилоскопический датчик в прототипе южнокорейского производителя электроники засвечивал часть экрана, в которой находился, а также происходили неточности в идентификации.

Последние фото- и видеопубликации уверили поклонников бренда в том, что Samsung Galaxy S9 не получит новый дактилоскопический датчик. Эксперты уверены: разработчики установят сканер на задней панели под камерой. То же касается и флагмана Galaxy Note 9.



Ранее портал «Актуальные новости» сообщил о намерении Samsung не отказываться от кнопки Bixby и мини-джека в Galaxy S9.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 04:30
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