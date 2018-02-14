Инсайдер: Galaxy S9 и Note 9 не получат подэкранные дактилоскопические датчики
Смартфоны Galaxy S9 и Note 9 не получат предписываемые им до анонса подэкранные дактилоскопические датчики. Согласно новым сведениям инсайдеров, Samsung уже не разрабатывает прототип Galaxy Note 9 с подобным сканером.
Некоторые поставщики, такие как Qualcomm, LSI, Synaptics, EJS Tech, Beyond Eyes, действительно на протяжении двух последних лет предлагали компании сканеры отпечатков пальцев для расположения под поверхностью экранов, но в Samsung так и не смогли коммерциализировать это решение по причине возникновения различных технических сложностей. Например, в прошлом году разработчики сообщали, что подэкранный дактилоскопический датчик в прототипе южнокорейского производителя электроники засвечивал часть экрана, в которой находился, а также происходили неточности в идентификации.
Последние фото- и видеопубликации уверили поклонников бренда в том, что Samsung Galaxy S9 не получит новый дактилоскопический датчик. Эксперты уверены: разработчики установят сканер на задней панели под камерой. То же касается и флагмана Galaxy Note 9.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщил о намерении Samsung не отказываться от кнопки Bixby и мини-джека в Galaxy S9.
Некоторые поставщики, такие как Qualcomm, LSI, Synaptics, EJS Tech, Beyond Eyes, действительно на протяжении двух последних лет предлагали компании сканеры отпечатков пальцев для расположения под поверхностью экранов, но в Samsung так и не смогли коммерциализировать это решение по причине возникновения различных технических сложностей. Например, в прошлом году разработчики сообщали, что подэкранный дактилоскопический датчик в прототипе южнокорейского производителя электроники засвечивал часть экрана, в которой находился, а также происходили неточности в идентификации.
Последние фото- и видеопубликации уверили поклонников бренда в том, что Samsung Galaxy S9 не получит новый дактилоскопический датчик. Эксперты уверены: разработчики установят сканер на задней панели под камерой. То же касается и флагмана Galaxy Note 9.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщил о намерении Samsung не отказываться от кнопки Bixby и мини-джека в Galaxy S9.
Автор: Воробьева Алина